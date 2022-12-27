«ЮСК» подготовит проект реставрации двух исторических зданий в Ростове за 28,8 млн рублей

Проектно-сметную документацию по реставрации «Дома виноделов Титровых» на ул. Черевичкина, д.9/9 и «Армянской Гогоевской женской гимназии» на ул.30 Линия, д.8, подготовит ООО «Южная строительная компания». Сумма контракта составила 28,8 млн руб. Информация о результатах поиска подрядчика содержится на портале госзакупок.

Согласно заявке, исполнитель проведет комплексные научные исследования и инженерные изыскания объектов, подготовит эскизы и смету. Срок выполнения работ — с 1 января 2023 по 30 ноября 2023 года.

По данным проектной документации, «Дом виноделов Титровых» — это четырехэтажное здание с общей площадью 4327 кв. м. с подвалом. Здание Армянской Гогоевской женской гимназии имеет 3 этажа, включая подвал. Общая площадь объекта — 3783 кв. м. Оба дома имеют статус объекта культурного наследия регионального значения.

ООО «ЮСК», которая подготовит проект реставрации, сейчас уже приступила к капитальному ремонту Ростовского Дворца спорта. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания была основана в 2010 году и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Принадлежит предприятие Алексею Ильченко. Выручка компании в 2021 году составила 342 млн руб., а чистая прибыль — 1,6 млн руб.

Анастасия Назарова