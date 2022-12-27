Госэкпертиза выдала положительное заключение на первый котлован метро

ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» выдало положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по этапу № 2.1 «Монтажный котлован в тупиках за станцией “Горьковская”». Об этом сообщается в едином госреестре заключений экспертизы.

Кроме генподрядчика АО «Моcпроект-3» в подготовке проекта котлована и изысканий также участвовали Институт археологии РАН, проектно-изыскательские институты «Моспромпроект» и «Ленметрогипротранс».

Как ранее сообщали в ГУММиД (заказчик строительства метро в Нижнем Новгороде), они рассчитывают в ближайшее время получить положительные заключения на стартовые котлованы скорректированной трассировки тоннелей от станции «Горьковская» до проектируемой станции «Сенная площадь». После утверждения этого этапа проекта «Моспроект-3» должен начать обустройство котлованов для монтажа проходческих щитов. Начало проходки тоннелей ориентировочно планируется на первый квартал 2023 года. Однако проходка может начаться и позднее: многое будет зависеть от расторопности генерального подрядчика, который должен подготовить котлованы и собрать тоннелепроходческие комплексы.

Иван Сергеев