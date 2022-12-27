Белоусов рассказал, как в марте в экономике почти наступил хаос

В марте были опасения, что экономическая система «пойдет вразнос» из-за возможной потери управляемости, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, тогда в экономике мог наступить хаос. В качестве примера проблем, с которыми тогда столкнулись российские власти, он привел спрос населения на валюту и проблемы с логистикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Белоусов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Белоусов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Белоусов рассказал, что было две «серьезные точки»: март и конец апреля—июнь. Он отметил, что управляемость удалось сохранить. «Понятно, что у любой системы есть определенный предел ресурса управляемости, после чего начинаются процессы, когда система управления начинает действовать исключительно реактивно, и если процессы хаоса продолжают нарастать, то система может пойти вразнос»,— пояснил Андрей Белоусов.

В марте был момент, когда казалось, что страна движется направлении хаоса, заявил он.

25 февраля резко вырос спрос российских физических и юридических лиц на наличные средства. За сутки показатель увеличился на 111,3 млрд руб., что стало рекордом за последние два года. Реальный эффективный курс рубля тогда снизился с начала года на 21,6%. Спрос на наличные рубли и валюту рос и 21 сентября на фоне частичной мобилизации.

Также после начала военной операции возникли проблемы с логистикой. Были нарушены международные логистические цепочки. В начале марта число судов, которые заходили в российские порты, снизилось почти на 40%. На этом фоне в разных отраслях компании остались без импортных компонентов.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова