Встречаем с одежкой

Помимо выбора подарков для близких и планирования новогоднего меню в предпраздничной суете есть еще один не менее важный пункт — в чем встретить Новый год. Даем несколько рекомендаций для вдохновения.

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Мужское

Как и на любом мероприятии, во время празднования главной ночи в году стоит обратить внимание на дресс-код. Даже если это домашняя вечеринка у друзей, все равно стоит уточнить, какой стиль вечера выбрали хозяева вечеринки. Пиджак альтернативного оттенка — выбор для более коктейльного празднования. А свитер с новогодним узором в паре с широкими брюками подойдет тем, кто предпочитает менее серьезную обстановку.

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Женское

Платье — самый беспроигрышный вариант для новогоднего празднования. Потому что оно подойдет для большинства стилей мероприятия. Однако если слишком формально выглядеть не хочется или того не предполагает атмосфера вечеринки, всегда можно выбрать плотные джинсы и трикотаж или рубашку.

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Илья Петрук