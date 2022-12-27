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Эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом в Ростовской области превышен на 192,6%

На Дону с 19 по 25 декабря зафиксировано 39 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что на 192,6% выше установленного эпидемиологического порога, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора региона.

По данным надзорного органа, заболеваемость растет во всех возрастных группах. Толерантный показатель превышен на 272,6% среди лиц 15 лет и старше, на 106,1% — среди школьников 7-14 лет, на 64% — среди детей 3-6 лет. Число госпитализированных возросло по сравнению с прошлой неделей на 4,6% — 363 человека отправились в больницы.

В результате еженедельного вирусологического мониторинга выявлено 42 случая гриппа. «В 30 случаях выявлен вирус гриппа А(H1N1)pdm09, 3 — РС-вирус, 2 — аденовирус, 2 — риновирусы, 1 — бокавирусы, 2 – метапневмовирус и 2 — коронавирус человека», — сообщает Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ введен ряд ограничений.

Анастасия Назарова

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