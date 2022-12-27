Путин исполнил новогоднее желание девочки из Запорожья

Президент Владимир Путин поговорил по телефону с восьмилетней Александрой Титаренко из Запорожской области. Президент выбрал ее открытку во время Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Он исполнил ее желание побывать в Доме Деда Мороза в Великом Устюге, куда она съездила вместе с родителями.

Господин Путин позвонил девочке из Русского музея, где сегодня, 27 февраля, прошел второй день неформального саммита лидеров стран СНГ. Президент спросил у ребенка, чем ее угощали в гостях у Деда Мороза. «Чаем угощали? Баранки, печенье? Вкусно все было?» — поинтересовался Владимир Путин. Он также попросил в ответ прислать ему огурцы, которые выращивает семья девочки. «Сашенька, маме с папой передавай привет. Пришлешь мне тоже, я знаю, вы там выращиваете огурцы, помидоры... Огурчиков пришлешь? Да, буду ждать тоже от тебя подарков новогодних, ладно?» — сказал президент.

22 декабря президент посетил выставочную зону Дома молодежи в Манеже и исполнил желания еще троих детей. Президент, в частности, достал открытку с просьбой восьмилетнего ребенка из Запорожской области (в начале сообщалось, что это мальчик Александр Титаренко) о поездке в Крым и в Дом Деда Мороза. Еще два желания были от девочки из Курганской области, которая хотела увидеть северное сияние и прокатиться на оленях, и мальчика из Ставропольского края, мечтающего побывать в Военной академии Вооруженных сил.

В 2021 году Владимир Путин подарил одному из участников акции квартиру.