В Белебее построят тепличный комплекс за 350 млн рублей

Тепличный комплекс «Белебеевский» вложит 350 млн руб. в строительство тепличного комплекса по выращиванию томатов и огурцов на территории опережающего социально-экономического развития «Белебей». Площадь постройки составит порядка 1 га, в комплексе можно будет выращивать до 2,2 тыс. т продукции в год, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

По словам министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустама Муратова, проект планируется реализовать к 2026 году. Выращенные овощи будут продавать в магазинах и супермаркетах и поставлять на предприятия общественного питания.

ООО «Тепличный комплекс “Белебеевский”» зарегистрирован в городе Белебее в сентябре 2022 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Компания принадлежит в равной доле Святославу Рымбаеву и Сергею Ольхову.

Карина Мамаева

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