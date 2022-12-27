Южная Корея приняла птиц за северокорейские беспилотники и подняла авиацию

Южная Корея ошибочно инициировала запуск вертолетов и самолетов, поскольку военные приняли стаю птиц за повторное появление северокорейских беспилотников. Об этом порталу OhmyNews сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lee Jung-hoon / Yonhap / AP, File / AP Фото: Lee Jung-hoon / Yonhap / AP, File / AP

По информации собеседника портала, следы неизвестных объектов были засечены около 13:00 (07:00 мск), в течение трех часов до 16:00 (10:00 мск) продолжалась их проверка. По результатам проверки южнокорейские военные эксперты подтвердили, что это были птицы.

Около 15:00 (09:00 мск) для предупреждения местных жителей власти отправили сообщения о соблюдении осторожности в связи с предполагаемым появлением беспилотников в районе необитаемого острова Сокмо. После чего в СМИ появились предположения о повторном вторжении северокорейских дронов.

Накануне, 26 декабря, пять дронов, запущенные Северной Кореей, впервые за пять лет пересекли межкорейскую границу. По разным данным, беспилотники находились в воздушном пространстве Южной Кореи от пяти до семи часов. Как уточнил глава штаба Комитета начальников штабов Южной Кореи Кан Син Чхоль, беспилотники было трудно обнаружить из-за небольшого размера — менее 3 м. Один из поднятых по тревоге южнокорейских легких штурмовиков KA-1 потерпел крушение, летчики успели катапультироваться.

Подробнее — в материале «Ъ» «Корейцы слетали друг к другу».

Милена Костерева