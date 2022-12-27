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Коммерсантъ FM
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Собянин напомнил о бесплатном проезде в новогоднюю ночь

Мэрия Москвы утвердила бесплатный проезд на метро, МЦК и в наземном транспорте в ночь на 1 января — с 20:00 до 06:00. Ранее в дептрансе анонсировали круглосуточный режим работы столичного общественного транспорта в новогоднюю ночь.

Сергей Собянин

Сергей Собянин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сергей Собянин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«По сложившейся в последние годы традиции в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в Москве будут работать метро, МЦК, а также ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта (всего 166 маршрутов, в том числе 15 трамвайных маршрутов и 16 регулярных ночных маршрутов)»,— уточнили в пресс-службе московского правительства.

Режим работы городского транспорта также будет продлен в рождественскую ночь — на 7 января. С 1 по 8 января парковка в Москве (за исключением парковок закрытого типа со шлагбаумами) будет бесплатной.

Московские власти ежегодно вводят особый режим работы общественного транспорта в период общенациональных праздников. В 2020 году мэрия также установила бесплатный проезд в транспорте Москвы на 8 Марта для женщин.

Андрей Сапожников

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