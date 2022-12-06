Московский общественный транспорт будет работать всю новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января в Москве в круглосуточном режиме будут работать метро, МЦК, некоторые маршруты наземного транспорта и ночные автобусы. В московском дептрансе пояснили, что пассажиры метро в новогоднюю ночь увидят обращение президента России на экранах в поездах.

«Уже по традиции по решению мэра Москвы Сергея Собянина московский транспорт будет работать всю новогоднюю ночь. Без перерыва будут курсировать метро и МЦК. Люди едут поздравлять родных, в гости, и наша задача — развезти их вовремя, безопасно и с комфортом»,— рассказал руководитель дептранса Максим Ликсутов.

Столичный общественный транспорт регулярно переводится в круглосуточный режим работы в новогодние ночи. По данным транспортного департамента, в момент боя курантов в метро Москвы находятся до 30 тыс. пассажиров.

Андрей Сапожников