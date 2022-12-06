Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Московский общественный транспорт будет работать всю новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января в Москве в круглосуточном режиме будут работать метро, МЦК, некоторые маршруты наземного транспорта и ночные автобусы. В московском дептрансе пояснили, что пассажиры метро в новогоднюю ночь увидят обращение президента России на экранах в поездах.

«Уже по традиции по решению мэра Москвы Сергея Собянина московский транспорт будет работать всю новогоднюю ночь. Без перерыва будут курсировать метро и МЦК. Люди едут поздравлять родных, в гости, и наша задача — развезти их вовремя, безопасно и с комфортом»,— рассказал руководитель дептранса Максим Ликсутов.

Столичный общественный транспорт регулярно переводится в круглосуточный режим работы в новогодние ночи. По данным транспортного департамента, в момент боя курантов в метро Москвы находятся до 30 тыс. пассажиров.

Андрей Сапожников

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...