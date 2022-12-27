График работы общественного транспорта в Ижевске изменится в новогодние праздники

В столице Удмуртии в период новогодних праздников изменится график движения трамвайных и троллейбусных маршрутов. Как сообщает пресс-служба администрации города, 31 декабря электротранспорт будет курсировать по расписаниям субботы, с 1 по 9 января — по расписаниям воскресенья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Centre digital & media Фото: Centre digital & media

Автобусы 31 декабря будут работать по расписанию выходного дня. Однако в период с 31 декабря по 8 января маршруты №2, 26, 31, 34, 36, 73 и 79 будут закрыты. 1 января не будет работать автобус №6.

Напомним, в столице Удмуртии с 18:00 31 декабря до 3:00 1 января перекроют движение по улице Пушкинской на участке от Кирова до Советской.