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В новогоднюю ночь на участке улицы Пушкинская в Ижевске перекроют движение

В столице Удмуртии с 18:00 31 декабря до 3:00 1 января перекроют движение по улице Пушкинской на участке от Кирова до Советской. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Кроме того, в этом время с помощью специальных технических средств закроют въезды на Центральную площадь со стороны улиц Свободы, Бородина, Лихвинцева, Пушкинская и Наговицына. Попасть на территорию Центральной площади в новогоднюю ночь можно будет только через рамки металлодетектора.

На улицах города усилят полицейское патрулирование, а в охране общественного порядка задействуют все дежурные службы. Мероприятия продолжатся в течение новогодних и рождественских праздников.

Напомним, темой новогодних мероприятий в столице Удмуртии станут русские народные сказки. Праздничная ночь на 1 января пройдет без фейерверка, однако «с добрыми пожеланиями, словами благодарности за все хорошее, что дал нам прошедший год». Жителям на светодиодном экране на Центральной площади покажут видеопоздравления.

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