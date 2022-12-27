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Свердловские власти выделили 460 млн рублей на выплаты раненным на спецоперации военным

Из бюджета Свердловской области выделили 460 млн руб. на выплаты военнослужащим, раненным в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом в ходе итогового заседания Общественной палаты министр социальной политики региона Андрей Злоказов.

Семьи участников СВО, по словам министра, уже получили около 29 тыс. выплат в размере 20 тыс. руб. Общий размер выплат составил 583 млн руб. Получатели — семьи всех участников СВО — контрактников, мобилизованных. Аналогичная сумма предусмотрена на каждого из детей военнослужащего, не достигшего 18-летия, а также детям в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся в школе, колледже или в вузе.

Ранее в ходе прямой линии губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву поступило несколько жалоб от родственников военных, которые не получили выплаты либо не разобрались с системой их получения.

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Катерина Якушева

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