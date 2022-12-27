В Петербурге скончалась проглотившая батарейку от игрушки годовалая девочка из семьи мигрантов

Годовалая девочка из семьи мигрантов, попавшая в одну из петербургских больниц три недели назад с застрявшей в желудке батарейкой от игрушки, скончалась, сообщила «Фонтанка» во вторник, 27 декабря.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии в начале декабря из квартиры на Пионерской улице в Купчино, где она проживала с родителями, 23-летней и 26-летнего гражданами Узбекистана. Издание отмечает, что легально на территории РФ находится только отец девочки. Несмотря на усилия врачей детской больницы № 5, ребенка спасти не удалось. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за сутки в Петербурге скончались двое детей из семей нелегальных мигрантов.

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