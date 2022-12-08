За сутки в Петербурге скончались двое детей из семей нелегальных мигрантов

Петербургские медики за прошедшие сутки зарегистрировали сразу две детские смерти, предположительно связанные с гриппом и ОРВИ. Оба погибших ребенка — из семей иностранцев, проживающих в Петербурге нелегально.

Как пишет «Фонтанка», одна из семей, проживающая в Красногвардейском районе, рассказала врачам, прибывшим на вызов днем 7 декабря, что еще два дня назад у их трехлетнего сына поднялась температура, появились кашель и сопли. Его пытались лечить на дому, но в итоге он умер. Точную причину смерти предстоит установить медикам. Из родителей мальчика только отец находится в России на легальных основаниях.

Вторая трагедия произошла также 7 декабря в Красносельском районе в семье 26-летних граждан Таджикистана, проживающих в стране без разрешения. Приехавшим на вызов медикам они вынесли своего мертвого пятимесячного ребенка, после сообщения сотрудников скорой о произошедшем в полицию они самостоятельно отвезли его в поликлинику. Сейчас в отношении пары составлены протоколы о незаконном пребывании на территории РФ и о неисполнении родительских обязанностей. Точную причину смерти младенца также установят позже.

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