Тайвань увеличивает срок обязательной военной службы

Власти Тайваня объявили об увеличении срока обязательной военной службы для граждан с четырех месяцев до одного года в условиях усиления военного давления со стороны Китая. Об этом объявила президент Тайваня Цай Инвэнь в ходе пресс-конференции после совещания по вопросам национальной безопасности.

Президент Тайваня Цай Инвэнь и руководство Министерства обороны Тайваня обсуждали реформу военной системы страны с 2020 года «на фоне растущих угроз со стороны Китая». На сегодняшнем совещании по безопасности этот вопрос был решен окончательно. По плану властей с 2024 года призванные на службу мужчины, родившиеся после 1 января 2005 года, должны будут проходить более интенсивную подготовку, включая обучение стрельбе, обращение с более мощным оружием, включая ПЗРК «Стингер» и противотанковые ракеты.

Ежемесячная зарплата военнослужащих по призыву будет повышена до $670. Как заявила в ходе пресс-конференции Цай Инвэнь, решение о продлении срока службы было «крайне непростым», но будучи главнокомандующим вооруженных сил и президентом страны, она, по ее словам, «не могла не взять на себя эту ответственность, чтобы Тайвань мог жить дальше».

По оценкам тайваньского аналитического Фонда национальной политики, которые приводит агентство Reuters, продление срока службы может с 2027 года обеспечивать дополнительно 60–70 тыс. человек личного состава. В настоящее время тайваньская армия комплектуется из добровольцев-контрактников и призывников. Ее численность составляет 165 тыс. человек.

Алена Миклашевская