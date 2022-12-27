В 40% опрошенных свердловских компаний отказались от новогодних корпоративов

В 44% опрошенных свердловских компаний отказались от проведения новогодних корпоративов, выяснили исследователи hh.ru. Так, новогодний корпоратив не планировался у 39% опрошенных работников, а у 5% — в компаниях приняли решение отменить праздник. Однако большинство (44%) свердловских компаний проведут или уже провели мероприятие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Согласно исследованию, жители Уральского федерального округа будут чаще других округов отдыхать на новогодних корпоративах. В целом по России мероприятие изначально не планировали в 40% случаев, в 15% — его планировали, но отменили. Праздник состоялся или состоится в 28% случаев.

В 30% тех компаний, где корпоратив отметили, такое решение сотрудникам никак не объясняли. При этом 24% работодателей связали отмену мероприятия с отсутствием праздничного настроения в коллективе, 22% — с отсутствием бюджета. Кроме того, 15% компаний объяснили решение желанием направить на выплату премий сотрудникам деньги, планируемые на корпоратив.

Треть оставшихся без новогодних корпоративов уральцев согласны, что выплата премий из бюджета на корпоратив сейчас — это более уместное решение. Еще 26% тоже не возражают и считают, что сейчас не самое подходящее время для праздника. При этом 6% выступают против отмены корпоратива, так как у них есть праздничное настроение.

Подробнее о новогоднем премировании сотрудников уральских компаний — в материале «Ъ-Урал» «''Финишировать нужно хорошо''».

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Диана Сунагатуллина