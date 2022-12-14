Прямая речь

Дмитрий Шишкин

Фото: Ольга Юшкова, Коммерсантъ

Дмитрий Шишкин, генеральный директор группы компаний «Портновская мануфактура SHISHKIN»:

— У нас есть традиция награждать 13-й зарплатой всех сотрудников, кто на протяжении года добросовестно выполнял свои должностные обязанности и не получал особо строгих выговоров. Это очень важно и приятно, потому что люди могут направить дополнительную выплату на покупку подарков к Новому году и отдых. Помимо этого, у топ-менеджмента и руководства среднего и высшего звена есть годовые KPI. Если сотрудник выполняет план, ему выдается премиальная часть, которая, в зависимости от показателей, может быть даже больше 13-й зарплаты. К тому же, мы дополнительно поддерживаем сотрудников, у которых есть дети — традиционно дарим детские новогодние подарки, а с этого года выплачиваем и, так называемые, предновогодние премиальные.

Евгений Мордовин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Евгений Мордовин, генеральный директор «УГМК-Застройщик»:

— Если сотрудники и компания хорошо отработали, то люди должны получить достойную премию, чтобы хорошо Новый год встретить. У нас обязательно будут премии, компания в этом году отработала хорошо. Планы на следующий год у нас тоже есть большие. Планы ставятся как для компании, так и индивидуально для сотрудников. Премию получают все, а кто достигает хороших индивидуальных показателей, то получают еще дополнительную премию. Я считаю, что премии однозначно нужны, так как Новый год — это финиш текущего года, а финишировать нужно хорошо и с хорошим настроением. Чтобы с этим хорошим настроением пойти в следующий год. Какой бы этот год трудным не был — он заканчивается, поэтому каждый сотрудник должен получить и моральное, и материальное удовлетворение.

Александр Пятигор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Александр Пятигор, генеральный директор «Россети Урал»:

— Для нас главный праздник в декабре — это День энергетика (отмечается 22 декабря — «Ъ-Урал»). И это настоящая традиция! Отчасти еще и потому, что в Новый год все отдыхают, а мы как раз работаем. Безусловно, у нас планируется премирование, приуроченное к профессиональному празднику. Я как генеральный директор заинтересован в благосостоянии наших сотрудников, в первую очередь, именно коллег из производственного блока, потому что на плечах этих людей лежит колоссальная ответственность за надежное и бесперебойное электроснабжение регионов присутствия «Россети Урал», именно эти люди в круглосуточном режиме, в любую погоду делают все, чтобы в домах жителей Урала всегда было уютно и тепло.

Олег Флеганов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Олег Флеганов, ресторатор, глава компании Resta Management:

— В наших ресторанах исторически сложилась своя традиция: пока все отдыхают в новогодние праздники — мы работаем. Поэтому все итоги года мы подводим в Старый Новый год. Команду каждого ресторана собираем на новогодний завтрак, где поощряем лучших линейных сотрудников, рассказываем про успехи года и оцениваем результат работы всей команды. Для топ-менеджеров в январе организуем стратегические сессии. У каждого руководителя есть свой KPI, который оценивается по результатам года по каждому проекту. Годовой бонус зависит от его выполнения. Это неплохая мотивация для управленцев. Оценивать показатели всегда важно, ты понимаешь куда двигаться дальше и заряжаешь команду достигать новый результат. В ресторанном бизнесе это особенно важно, ведь это абсолютно командная работа. И мы никогда не забываем, что Новый год — это праздник из детства, поэтому всегда дарим всем детям, родители которых работают в Resta, новогодние подарки: игрушки, сладости. Ну и от меня каждый год кто-то из команды получает личные подарки. Такой небольшой сюрприз для тех, кто особенно отличился.

Дарья Гроховская

Фото: Предоставлено «Радуга»

Дарья Гроховская, директор по персоналу аптечной сети «Радуга»:

— В этом году мы изменили в компании мотивацию труда для наших фармацевтов. Ушли от процентов премирования за личные продажи на почасовую оплату труда с фиксированной ставкой за час работы. Достойно зарабатывать в прежней системе стало очень сложно, учитывая существенно сокращенный ассортимент товаров и введение санкций на лекарственные препараты. При почасовой оплате труда сотрудники не только сохранили докризисный уровень дохода, но и превысили его, выйдя на уровень выше рынка. Мы отказались от новогодних корпоративов, несмотря на то, что это одна из самых сильных наших традиций. Компания поощрила руководителей подразделений посещением новогоднего концерта в субботний день. Коллективы накануне Нового года отмечают наступающий праздник на рабочем месте вкусным тортом и конфетами, компания выделяет деньги для праздничного стола. В этом году, как и всегда, мы украсили свой офис и аптеки елочными игрушками, гирляндами — создали атмосферу праздника и таинства Рождества Христова. В целом мы существенно сократили увеселительные мероприятия — не самое подходящее время для этого сейчас. Например, не проводим ежегодного награждения лучших сотрудников ценными подарками. В этом году акционеры компании планируют выдать денежную премию к Новому году всем сотрудникам аптечной сети. Ежегодно мы дарим сотрудникам брендированную сувенирную продукцию. Обязательно всем родителям дарим детские подарочные новогодние наборы. Компания заботится о своих сотрудниках и в праздничные дни, оплачивая работу в двойном размере.

Александр Гайдуков

Фото: Пресс-служба ГК «Страна Девелопмент»

Александр Гайдуков, президент компании «Страна Девелопмент»:

— В компании «Страна Девелопмент» мы уделяем большое внимание достижению поставленных перед командой целей. Безусловно, у нас есть система KPI, которую мы ввели и успешно апробировали, а также система 13-й зарплаты в конце года, которая выдается за ежегодное достижение плановых показателей всей компании по вводу домов и продаже недвижимости. В этом году все показатели выполнены и 13-й зарплата будет выплачена. Кроме того, для нематериальной мотивации в компании введена система таких инструментов: благодарственные письма, корпоративные праздники, прозрачная карьерная карта, участие в проектной деятельности компании по интересующему направлению, оплата обучения, а также система скидок на квартиры для сотрудников. У каждого человека своя мотивация к работе, а мы заинтересованы в сильной команде профессионалов, поэтому разрабатываем максимально обширные и комфортные системы поощрения для мотивации к достижению высоких результатов.

Инна Джур

Фото: Пресс-служба «Мегафон»

Инна Джур, директор МегаФона в Свердловской области:

— Да, в компании действует система премирования. Годовая премия зависит от выполнения компанией корпоративных целей, факта выполнения сотрудником индивидуальных целей и оценки сотрудников по ценностям компании. В начале года сотрудники определяют основные приоритеты в работе и ставят конкретные KPI, которые могут помочь в достижении общих целей. Для оценки и целеполагания персонала у нас есть сервис Top Performers. Он помогает нам не только прозрачно оценивать и признавать результаты работы сотрудников, но и создавать максимально комфортную среду, чтобы раскрыть потенциал каждого участвующего в программах развития сотрудника, помочь ему усовершенствовать свои компетенции и повысить личную эффективность. Основа Top Performers – индивидуальные планы развития, рассчитанные на год. Такая комплексная программа позволяет укрепить долгосрочное сотрудничество работника с компанией, и, безусловно, повышает его мотивацию и лояльность.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте