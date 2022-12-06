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Оживший Змей Горыныч и добрые пожелания ждут жителей Ижевска в новогодние праздники

Темой новогодних мероприятий в столице Удмуртии станут русские народные сказки, рассказала директор Центра активных коммуникаций Евгения Сундукова. Так, первое представление пройдет 16 декабря в 17:00 на открытии главной елки на Центральной площади. Открытие районных елей в парках и скверах состоится 17 декабря, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«Новогодние мероприятия запланированы, но они будут отличаться от тех, к которым мы привыкли. Ситуация в стране диктует немного другие условия работы»,— отметила госпожа Сундукова.


Так, новогодняя ночь пройдет без фейерверка, однако «с добрыми пожеланиями, словами благодарности за все хорошее, что дал нам прошедший год». Для этого жителей приглашают принять участие в Всероссийской акции «Спасибо за год», в рамках которой необходимо выложить видеопоздравления во «Вконтакте» с хэштегами. Лучшие поздравления покажут на светодиодном экране на Центральной площади.

Традиционно с 1 по 7 января в 12:00 у главной елки в Ижевске пройдут детские театрализованные представления с героями русских сказок. Кроме того, 1 января состоится «Забег кристальной трезвости» на символичную дистанцию в 2023 м.

Вечерних программ с фейерверками также не будет, однако гостей ждет особенный сюрприз. Так, каждый день новогодних каникул в 19:00 ледяная фигура Змея Горыныча будет оживать. «Как именно, горожане узнают совсем скоро»,— сказано в сообщении.

Кроме того, в парках и скверах пройдут турниры по хоккею на валенках и чужонболу, снайпер в варежках, футбол в матрешках и другие развлечения.

Фотогалерея

Как прошли новогодние праздники в Ижевске в прошлом году

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Новогоднюю ночь на Центральной площади Ижевска встретили более 12 тыс. человек. Здесь праздничные мероприятия стартовали в 20:30 и продолжились до 4:00. В этот вечер состоялось открытие ледового городка, а также прошли выступления ансамбля «Атлантида» и презентация новой песни от «Бабушек из Бураново». Гостей также ждали два фейерверка.

Новогоднюю ночь на Центральной площади Ижевска встретили более 12 тыс. человек. Здесь праздничные мероприятия стартовали в 20:30 и продолжились до 4:00. В этот вечер состоялось открытие ледового городка, а также прошли выступления ансамбля «Атлантида» и презентация новой песни от «Бабушек из Бураново». Гостей также ждали два фейерверка.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

1 января в рамках новогоднего фестиваля «Вместе теплее» на Центральной площади Ижевска состоялся забег на Кубок кристальной трезвости. Оббщая дистанция составила 2022 м. В зарядке и массовом старте приняли участие около 150 спортсменов-любителей. Вечером состоялись выступления диджеев BORISOV &amp; UTYUUUG и DJ Кашин.

1 января в рамках новогоднего фестиваля «Вместе теплее» на Центральной площади Ижевска состоялся забег на Кубок кристальной трезвости. Оббщая дистанция составила 2022 м. В зарядке и массовом старте приняли участие около 150 спортсменов-любителей. Вечером состоялись выступления диджеев BORISOV & UTYUUUG и DJ Кашин.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

2 января впервые в Ижевске состоялся новогодний автопробег. Колонна из 33 украшенных автомобилей проследовала от ТРК «Столица» к главной елке города на Центральной площади. Автомобили украшали разноцветной иллюминацией, мишурой и праздничными колпаками.

2 января впервые в Ижевске состоялся новогодний автопробег. Колонна из 33 украшенных автомобилей проследовала от ТРК «Столица» к главной елке города на Центральной площади. Автомобили украшали разноцветной иллюминацией, мишурой и праздничными колпаками.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Вечером 2 января на центральной сцене выступила ижевская группа Kingsback и рок-группа «Мураками». В этот день на Центральной площади Ижевска отметили продолжение январских праздников более 5 тыс. человек.

Вечером 2 января на центральной сцене выступила ижевская группа Kingsback и рок-группа «Мураками». В этот день на Центральной площади Ижевска отметили продолжение январских праздников более 5 тыс. человек.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

3 января в столице Удмуртии в парке имени Кирова прошел Мандариновый забег, в котором приняли участие 300 жителей Ижевска. Участники преодолели дистанции в 1 тыс., 5 тыс. и 10 тыс. м. В этом время болельщики и посетители парка сыграли в мандаринбол.

3 января в столице Удмуртии в парке имени Кирова прошел Мандариновый забег, в котором приняли участие 300 жителей Ижевска. Участники преодолели дистанции в 1 тыс., 5 тыс. и 10 тыс. м. В этом время болельщики и посетители парка сыграли в мандаринбол.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Вечером на Центральной площади выступила певица и телеведущая Клава Кока. Она пожелала гостям мероприятия «не падать духом», быть по-настоящему счастливыми и встретить человека, «в котором нашли себя». По данным организаторов, на концерт пришли более 15 тыс. гостей.

Вечером на Центральной площади выступила певица и телеведущая Клава Кока. Она пожелала гостям мероприятия «не падать духом», быть по-настоящему счастливыми и встретить человека, «в котором нашли себя». По данным организаторов, на концерт пришли более 15 тыс. гостей.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

4 января в летнем саду имени Горького прошла игра «Снайпер в варежках», которая родилась в Ижевске в прошлом году. В новом году за титул победителя сразились 12 команд.

4 января в летнем саду имени Горького прошла игра «Снайпер в варежках», которая родилась в Ижевске в прошлом году. В новом году за титул победителя сразились 12 команд.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Также 4 января в парке имени Кирова прошла развлекательная программа «Варежковый тиндер», в рамках которого жители должны были найти «вторую половинку». Гостей, которые нашли вторую варежку, встречали Дед Мороз и Снегурочка и придумывали для них новогодние испытания.

Также 4 января в парке имени Кирова прошла развлекательная программа «Варежковый тиндер», в рамках которого жители должны были найти «вторую половинку». Гостей, которые нашли вторую варежку, встречали Дед Мороз и Снегурочка и придумывали для них новогодние испытания.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Вечером на Центральной площади выступила фолк-группа «Кружево» из Перми. Три вокалистки исполнили русские народные песни в современной обработке. Завершилась программа традиционным праздничным фейерверком.

Вечером на Центральной площади выступила фолк-группа «Кружево» из Перми. Три вокалистки исполнили русские народные песни в современной обработке. Завершилась программа традиционным праздничным фейерверком.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

5 января в парке имени Кирова прошел банный фестиваль «С легким паром, или пар веселью не помеха». В рамках мероприятия прошли зимние гонки на тазиках, бой вениками, бег с коромыслом, перетягивание сосиски. Также состоялось Банное дефиле, участницы которого исполнили танец и показали наряды.

5 января в парке имени Кирова прошел банный фестиваль «С легким паром, или пар веселью не помеха». В рамках мероприятия прошли зимние гонки на тазиках, бой вениками, бег с коромыслом, перетягивание сосиски. Также состоялось Банное дефиле, участницы которого исполнили танец и показали наряды.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Вечером на Центральной площади Ижевска выступила группа «Невский проспект», исполнившая хиты звездной группировки «Ленинград». Восемь музыкантов сыграли песни под живое сопровождение гитары, трубы, саксофона и барабанов. Завершился день традиционным праздничным фейерверком.

Вечером на Центральной площади Ижевска выступила группа «Невский проспект», исполнившая хиты звездной группировки «Ленинград». Восемь музыкантов сыграли песни под живое сопровождение гитары, трубы, саксофона и барабанов. Завершился день традиционным праздничным фейерверком.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

6 января в парке имени Кирова состоялся турнир по хоккею на валенках среди школьников Ижевска и их родителей. Обязательными атрибутами игровой экипировки стало наличие валенок, клюшки и небольшого мяча. Участие приняли восемь команд.

6 января в парке имени Кирова состоялся турнир по хоккею на валенках среди школьников Ижевска и их родителей. Обязательными атрибутами игровой экипировки стало наличие валенок, клюшки и небольшого мяча. Участие приняли восемь команд.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Вечером в столице Удмуртии состоялось выступление группы «САДко». Музыканты исполнили свои хиты и поблагодарили гостей мероприятия за теплый прием.

Вечером в столице Удмуртии состоялось выступление группы «САДко». Музыканты исполнили свои хиты и поблагодарили гостей мероприятия за теплый прием.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

7 января на площади у Михаило-Архангельского кафедрального собора в Ижевске прошли Рождественские гуляния. Горожане участвовали в уличных народных забавах и конкурсах, а также водили хороводы и пили горячий чай из самовара.

7 января на площади у Михаило-Архангельского кафедрального собора в Ижевске прошли Рождественские гуляния. Горожане участвовали в уличных народных забавах и конкурсах, а также водили хороводы и пили горячий чай из самовара.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

В этот же день на Центральной площади Ижевска прошло представление «Сказочный переполох», а жители улицы Берша участвовали в спортивно-развлекательной программе «Оливье». В сквере Оружейника Драгунова семейные команды соревновались в эстафете «Долой лишнее».

В этот же день на Центральной площади Ижевска прошло представление «Сказочный переполох», а жители улицы Берша участвовали в спортивно-развлекательной программе «Оливье». В сквере Оружейника Драгунова семейные команды соревновались в эстафете «Долой лишнее».

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Завершился фестиваль «Вместе теплее» этно-дискотекой «Эктоника» и праздничным фейерверком. Заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков отметил, что новогодний марафон стал «грандиозным проектом», созданным «большой командой с огромной любовью к вам». Он добавил, что «так, как праздновал Новый год Ижевск, не праздновал ни один город России».

Завершился фестиваль «Вместе теплее» этно-дискотекой «Эктоника» и праздничным фейерверком. Заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков отметил, что новогодний марафон стал «грандиозным проектом», созданным «большой командой с огромной любовью к вам». Он добавил, что «так, как праздновал Новый год Ижевск, не праздновал ни один город России».

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

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Новогоднюю ночь на Центральной площади Ижевска встретили более 12 тыс. человек. Здесь праздничные мероприятия стартовали в 20:30 и продолжились до 4:00. В этот вечер состоялось открытие ледового городка, а также прошли выступления ансамбля «Атлантида» и презентация новой песни от «Бабушек из Бураново». Гостей также ждали два фейерверка.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

1 января в рамках новогоднего фестиваля «Вместе теплее» на Центральной площади Ижевска состоялся забег на Кубок кристальной трезвости. Оббщая дистанция составила 2022 м. В зарядке и массовом старте приняли участие около 150 спортсменов-любителей. Вечером состоялись выступления диджеев BORISOV & UTYUUUG и DJ Кашин.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

2 января впервые в Ижевске состоялся новогодний автопробег. Колонна из 33 украшенных автомобилей проследовала от ТРК «Столица» к главной елке города на Центральной площади. Автомобили украшали разноцветной иллюминацией, мишурой и праздничными колпаками.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Вечером 2 января на центральной сцене выступила ижевская группа Kingsback и рок-группа «Мураками». В этот день на Центральной площади Ижевска отметили продолжение январских праздников более 5 тыс. человек.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

3 января в столице Удмуртии в парке имени Кирова прошел Мандариновый забег, в котором приняли участие 300 жителей Ижевска. Участники преодолели дистанции в 1 тыс., 5 тыс. и 10 тыс. м. В этом время болельщики и посетители парка сыграли в мандаринбол.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Вечером на Центральной площади выступила певица и телеведущая Клава Кока. Она пожелала гостям мероприятия «не падать духом», быть по-настоящему счастливыми и встретить человека, «в котором нашли себя». По данным организаторов, на концерт пришли более 15 тыс. гостей.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

4 января в летнем саду имени Горького прошла игра «Снайпер в варежках», которая родилась в Ижевске в прошлом году. В новом году за титул победителя сразились 12 команд.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Также 4 января в парке имени Кирова прошла развлекательная программа «Варежковый тиндер», в рамках которого жители должны были найти «вторую половинку». Гостей, которые нашли вторую варежку, встречали Дед Мороз и Снегурочка и придумывали для них новогодние испытания.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Вечером на Центральной площади выступила фолк-группа «Кружево» из Перми. Три вокалистки исполнили русские народные песни в современной обработке. Завершилась программа традиционным праздничным фейерверком.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

5 января в парке имени Кирова прошел банный фестиваль «С легким паром, или пар веселью не помеха». В рамках мероприятия прошли зимние гонки на тазиках, бой вениками, бег с коромыслом, перетягивание сосиски. Также состоялось Банное дефиле, участницы которого исполнили танец и показали наряды.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Вечером на Центральной площади Ижевска выступила группа «Невский проспект», исполнившая хиты звездной группировки «Ленинград». Восемь музыкантов сыграли песни под живое сопровождение гитары, трубы, саксофона и барабанов. Завершился день традиционным праздничным фейерверком.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

6 января в парке имени Кирова состоялся турнир по хоккею на валенках среди школьников Ижевска и их родителей. Обязательными атрибутами игровой экипировки стало наличие валенок, клюшки и небольшого мяча. Участие приняли восемь команд.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Вечером в столице Удмуртии состоялось выступление группы «САДко». Музыканты исполнили свои хиты и поблагодарили гостей мероприятия за теплый прием.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

7 января на площади у Михаило-Архангельского кафедрального собора в Ижевске прошли Рождественские гуляния. Горожане участвовали в уличных народных забавах и конкурсах, а также водили хороводы и пили горячий чай из самовара.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

В этот же день на Центральной площади Ижевска прошло представление «Сказочный переполох», а жители улицы Берша участвовали в спортивно-развлекательной программе «Оливье». В сквере Оружейника Драгунова семейные команды соревновались в эстафете «Долой лишнее».

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Завершился фестиваль «Вместе теплее» этно-дискотекой «Эктоника» и праздничным фейерверком. Заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков отметил, что новогодний марафон стал «грандиозным проектом», созданным «большой командой с огромной любовью к вам». Он добавил, что «так, как праздновал Новый год Ижевск, не праздновал ни один город России».

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

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