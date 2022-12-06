Оживший Змей Горыныч и добрые пожелания ждут жителей Ижевска в новогодние праздники

Темой новогодних мероприятий в столице Удмуртии станут русские народные сказки, рассказала директор Центра активных коммуникаций Евгения Сундукова. Так, первое представление пройдет 16 декабря в 17:00 на открытии главной елки на Центральной площади. Открытие районных елей в парках и скверах состоится 17 декабря, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«Новогодние мероприятия запланированы, но они будут отличаться от тех, к которым мы привыкли. Ситуация в стране диктует немного другие условия работы»,— отметила госпожа Сундукова.

Так, новогодняя ночь пройдет без фейерверка, однако «с добрыми пожеланиями, словами благодарности за все хорошее, что дал нам прошедший год». Для этого жителей приглашают принять участие в Всероссийской акции «Спасибо за год», в рамках которой необходимо выложить видеопоздравления во «Вконтакте» с хэштегами. Лучшие поздравления покажут на светодиодном экране на Центральной площади.

Традиционно с 1 по 7 января в 12:00 у главной елки в Ижевске пройдут детские театрализованные представления с героями русских сказок. Кроме того, 1 января состоится «Забег кристальной трезвости» на символичную дистанцию в 2023 м.

Вечерних программ с фейерверками также не будет, однако гостей ждет особенный сюрприз. Так, каждый день новогодних каникул в 19:00 ледяная фигура Змея Горыныча будет оживать. «Как именно, горожане узнают совсем скоро»,— сказано в сообщении.

Кроме того, в парках и скверах пройдут турниры по хоккею на валенках и чужонболу, снайпер в варежках, футбол в матрешках и другие развлечения.