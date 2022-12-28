Как в Москве и Санкт-Петербурге отметили юбилей Якутии

Дни Якутии в Москве и Санкт-Петербурге стали ярким завершением празднования столетия со дня образования республики. Выставки, премьеры, концерты и другие культурные мероприятия в рамках Дней Якутии проходили параллельно в обеих столицах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Разина / Мариинский театр Фото: Наталья Разина / Мариинский театр

2 декабря на новой сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге при полном аншлаге прошла премьера оперы на якутском языке «Ньургун Боотур» в исполнении артистов Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона. По словам режиссера оперы Андрея Борисова, постановка связана с событием огромной важности для республики — признанием эпоса «Олонхо» шедевром нематериального культурного наследия человечества. 6 декабря премьера «Ньургун Боотур» также состоялась в Большом театре России в Москве.

Еще одним ключевым событием в рамках Дней Якутии стало совершение в Успенском соборе Московского Кремля Божественной литургии святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом, посвященной 390-летию вхождения Якутии в состав российского государства. Это второе богослужение в Успенском соборе, часть которого прошла на якутском языке. Впервые в истории под куполом старейшего собора молебен на языке саха прозвучал в 2017 году в ознаменование 385-летия вхождения Якутии в состав России. «То, что мы отмечаем этот праздник в самом центре всея Руси, в Успенском кафедральном соборе патриаршем, свидетельствует о том глубоком уважении, которое вся Церковь и народ наш русский имеет по отношению к народу Якутии. Именно православие явилось той скрепой, которая соединила два народа. И дай Бог, чтобы те связи, которые заложены нашими предками, сохранялись, развивались и служили благу Якутии, якутскому народу и всему народу России»,— обратился патриарх Кирилл к якутянам. В богослужении также принял участие глава Якутии Айсен Николаев. От имени народа Якутии он поблагодарил патриарха Кирилла за богослужение и постоянную поддержку республики. «Ваши слова и наставления для якутян особенно значимы. Если мы будем сильны в своей вере, чисты в своих помыслах, то, я уверен, и у нашего государства, и у наших народов, и у нашей Церкви будет все хорошо. Якутия — это один из регионов, который в сегодняшней ситуации способен стать локомотивом, который будет тянуть за собой не только Дальний Восток, но и всю страну. Экономическое развитие, высокий уровень человеческого капитала и высокие духовно-нравственные ценности дают надежную основу для этого»,— сказал патриарху глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития РС(Я Фото: Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития РС(Я

Накануне Дня Героев Отечества России на Поклонной горе в Москве в рамках Дней Якутии прошла патриотическая акция «Поклон героям всех времен». На акции вспоминали якутян—Героев Советского Союза, включенных во всенародный исторический проект «Лица Победы». В двух залах Музея Победы выступили солисты Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона, симфонический оркестр Государственной филармонии, артисты Театра Олонхо, а также ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии».

Также Якутия презентовала экономический, туристический и культурный потенциалы представителям 34 стран мира в Министерстве иностранных дел РФ. «Нынешний год — юбилейный для Якутии. Она отмечает одновременно 390-летие вхождения в состав российского государства, 100-летие образования ЯАССР. Сегодняшний вечер займет важное место в череде праздничных мероприятий»,— сказал на открытии мероприятия министр иностранных дел Сергей Лавров. Он также отметил усилия, предпринимаемые руководством республики для развития международных внешнеэкономических связей, подчеркнув, что МИД готов оказать поддержку в их дальнейшем продвижении.

Еще одним важным событием Дней Якутии стал симфонический концерт Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) им. Г. М. Кривошапко, который состоялся в Мариинском театре Санкт-Петербурга 9 декабря. Также в рамках дней республики прошли фестиваль косторезного искусства народов России с участием якутских мастеров, презентация «Вышитой карты России», где самый большой участок вышили якутянки, открытие закладного камня в сквере им. Семена Новгородова в Санкт-Петербурге, спектакль Театра Олонхо «Кыыс Дэбилийэ» в Центральном доме актера и много других увлекательных мероприятий.