Молодежный театр Уфы объявил новый аукцион по закупке оборудования из-за жалобы

Управление ФАС по Башкирии предписало Национальному молодежному театру отменить итоги аукциона по поставке и монтажу оборудования в рамках капитального ремонта камерного зала, сообщается на сайте госзакупок. Заказчику предписано провести новый аукцион, он назначен на 29 декабря.

Итоги прошлого аукциона были подведены 30 ноября, победителем стало московское ООО «Музыка и технологии». Компания предложила исполнить контракт за 15,2 млн руб. при начальной цене 22,6 млн руб.

На закупку подали жалобы индивидуальный предприниматель Вячеслав Харчук (она признана необоснованной), а также ООО «Сибирский тендер» из Бийска (Алтайский край), эта жалоба признана частично обоснованной. Комиссия УФАС признала, что некоторые пункты описания объекта закупки не соответствуют проектной документации, что является нарушением закона «О контрактной системе».

Согласно обновленной документации, до 30 июня 2023 года подрядчик должен поставить 129 элементов оборудования, в том числе акустические системы, музыкальные микрофоны, светодиодный модуль.

Майя Иванова

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