«Интеграция на советских принципах бесперспективна»

В Санкт-Петербурге прошел неформальный саммит Содружества независимых государств. По словам президента России Владимира Путина, страны готовы продолжать сотрудничество, несмотря на трудности. Главные приоритеты — экономика и вопросы безопасности. Белорусский лидер Александр Лукашенко, в свою очередь, выразил надежду, что наступающий 2023 год будет самым счастливым и удачным. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что будущее СНГ не выглядит безоблачным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В этот раз несмотря на Новый год неформальный саммит стран СНГ не предусматривал обмена презентами между участниками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее объяснил, что разговор предстоит серьезный, так что не до подарков нынче. Ну что ж, тогда не будем вспоминать про сертификат на трактор «Беларусь», пирамиды из фруктов и иные дары, что украсили прошлое мероприятие в октябре 2022-го, в день рождения главы российского государства.

Между тем, невзирая на официально признанные разногласия, страны-участники намерены продолжать сотрудничество, в частности, в экономике и вопросах безопасности. Хотя по большому счету разногласия — это очень мягко сказано. За примерами, как говорится, далеко ходить не надо: между Арменией и Азербайджаном не урегулирован, скажем так, военный конфликт, равно как между Киргизией и Таджикистаном. Китай предоставил гарантии безопасности Казахстану, с которым весь год у России тоже, мягко говоря, не всегда все ладилось. Простой вопрос: если все безоблачно, зачем тогда указанные выше гарантии?

Кстати, нельзя не отметить слова главы МИД республики Мухтара Тлеуберди — мол, с Москвой сотрудничать продолжим, но санкции обходить с нашей помощью не позволим. Кратко отношения на постсоветском пространстве можно охарактеризовать пассажем президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который попросил уважения: сейчас не времена СССР, отношения в стиле «начальник-подчиненный» между центром и республиками в прошлом, то есть все равны, без «старших» и «младших братьев».

Так что, видимо, следует ставить вопрос о сохранении этой организации в принципе. Очень может быть, что если она совсем не развалится, то вполне может численно сократиться. Таким образом под вопросом оказываются и другие институты постсоветской интеграции, в частности, ОДКБ. Но как бы то ни было, неформальный саммит решили не омрачать — отметим Новый Год, а там решим. Понятно, что многое, если не все, зависит от украинских событий. Впрочем, резких шагов никто, наверное, делать не будет, но именно содружество с каждым днем будет все более и более формальным. И какая это дружба после этого? Название одно.

По сути, господин Рахмон сформулировал главный посыл — Советский Союз окончательно ушел в историю, и вернуть его оттуда вряд ли получится. И, собственно, интеграция на советских принципах имеет мало перспектив, значит, нужно либо строить ее на равных, уважая друг друга, либо расставаться. Впрочем, президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал не переживать. По его мнению, наступающий 2023 год будет самым счастливым и удачным. Что здесь скажешь? Всегда нужно верить в лучшее и с этим трудно поспорить.

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