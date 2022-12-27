В Крыму утвердили инвестпроекты в сфере туризма на 60 млрд рублей

На заседании Совета по улучшению инвестиционного климата Крыма согласовали инвестиционные проекты на сумму около 60 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития республики.

Крупнейшим проектом станет строительство в Евпатории туристического комплекса «Золотые пески России». В него планируют вложить более 59,3 млрд руб. Меморандум взаимодействия совмин Крыма и инвестор подписали в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме. Построить туркомплекс планируется за 13 лет. Он будет включать в себя 4- и 5-звездочные гостиницы, объекты гостиничной инфраструктуры, благоустройства и озеленения.

Второй по объему инвестиций проект планируют реализовать в Черноморском районе. В течение 24 лет на площади 4,8 тыс. кв. м инвестор намерен построить четырехэтажный комплекс апартаментов с бассейном, спортивными и детскими площадками. Предполагаемый объем капитальных инвестиций — 288,7 млн руб.

Еще один туристический комплекс планируют построить за 14 лет на южном побережье. В него планируется инвестировать 197,5 млн руб. Он будет состоять из 11 двухэтажных коттеджей на 102 номера, кафе, спортзала, детской площадки, оранжереи, парка с фонтаном и парковки.

Сейчас в Крыму реализуют 254 инвестпроекта на общую сумму 388,38 млрд руб. В конце ноября в республике согласовали инвестпроекты по строительству современного многофункционального гостиничного комплекса со спортивной инфраструктурой в городе Саки и многоквартирного жилого комплекса под Феодосией. В проекты планируют вложить около 14 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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