Банкиры: спрос на депозиты в декабре оказался рекордным

Большую часть в структуре сбережений россиян занимают именно вклады, по которым банки предлагают высокие ставки.

Декабрь 2024 года показал абсолютный рекорд по привлечению средств населения. Так, в пресс-службе ВТБ сообщили, что портфель классических розничных сбережений банка в этом месяце увеличился на рекордные 895 млрд рублей, рост по отношению к ноябрю составил 9,2%, а по сравнению с декабрем 2023 года — в полтора раза.

«В прошлом году мы поставили рекорд по привлечению средств розничных клиентов. Наш портфель увеличился в полтора раза. Это вдвое выше динамики всего рынка, который, скорее всего, даже обгонит прогнозные показатели и перешагнет ожидаемые ранее 26% прироста»,— прокомментировал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По прогнозу банкира, в наступившем году спрос на накопительные продукты сохранится на столь же высоком уровне. Эксперт отметил, что это выгодно и для клиентов, которые за год смогут почти на четверть увеличить свой капитал, и для банков, которые направляют привлеченные средства на кредитование реального сектора экономики.