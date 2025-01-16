Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Банкиры: спрос на депозиты в декабре оказался рекордным

Большую часть в структуре сбережений россиян занимают именно вклады, по которым банки предлагают высокие ставки.

Декабрь 2024 года показал абсолютный рекорд по привлечению средств населения. Так, в пресс-службе ВТБ сообщили, что портфель классических розничных сбережений банка в этом месяце увеличился на рекордные 895 млрд рублей, рост по отношению к ноябрю составил 9,2%, а по сравнению с декабрем 2023 года — в полтора раза.

«В прошлом году мы поставили рекорд по привлечению средств розничных клиентов. Наш портфель увеличился в полтора раза. Это вдвое выше динамики всего рынка, который, скорее всего, даже обгонит прогнозные показатели и перешагнет ожидаемые ранее 26% прироста»,— прокомментировал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По прогнозу банкира, в наступившем году спрос на накопительные продукты сохранится на столь же высоком уровне. Эксперт отметил, что это выгодно и для клиентов, которые за год смогут почти на четверть увеличить свой капитал, и для банков, которые направляют привлеченные средства на кредитование реального сектора экономики. 

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...