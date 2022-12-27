«Горэлектротранс» определил маршруты электротранспорта Петербурга, которые будут работать в новогоднюю ночь

СПб ГУП «Горэлектротранс» скорректировал график движения наземного общественного транспорта Санкт-Петербурга в зимние праздники, в новогоднюю ночь на линии выйдет восемь маршрутов трамваем и троллейбусов, сообщила пресс-служба предприятия.

В Новый год для пассажиров круглосуточно будут работать трамваи №7, 43, 55, 60 и 100 и троллейбусы №2, 13, 14, 23, 31 и 46. Они будут курсировать по линиям с интервалом около 30 минут. В рождественскую ночь с6 на 7 января в городе будут ходить троллейбусы №№ 23 и 46.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что метрополитен Петербурга 31 декабря также будет работать круглосуточно. До этого в Смольном собирались ограничить время его работы до 1:00 в связи с «низкой востребованностью общественного транспорта в новогоднюю ночь».

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