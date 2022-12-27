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Коммерсантъ FM
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Лавров признал невозможность поддерживать нормальное общение с администрацией Байдена

Россия и США не могут поддерживать нормальное общение по вине американских властей, утверждает глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, Вашингтон выбрал «конфронтационный антироссийский курс», который «приобретает все более острый и всеобъемлющий характер».

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В интервью ТАСС министр заявил, что российско-американские отношения «находятся в крайне плачевном состоянии, практически заморожены по вине Вашингтона». Господин Лавров утверждает, что «преднамеренное ухудшение межгосударственных отношений — не наш стиль».

«Поддерживать нормальное общение с администрацией Байдена, декларирующей в качестве цели нанесение нашей стране стратегического поражения, объективно не получается»,— уверяет Сергей Лавров. Он добавил, что Россия в ответ действует «по принципу "око за око", но не обязательно симметрично».

Господин Лавров говорил, что Москва не уходит от контактов с Вашингтоном и странами Запада. Однако, по его словам, Россия пока не слышала «значимых идей» от США и союзников. Министр убежден, что в ближайшее время возможности всех западных стран начнут сокращаться, и им придется договариваться с Россией. По его мнению, политика Запада, направленная на сдерживание России, несет риски вооруженного столкновения ядерных держав.

Лаура Кеффер

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