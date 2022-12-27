В Омске прокуратура проводит проверку в связи с задержкой авиарейса в Узбекистан

Прокуратура организовала проверку по факту задержки рейса Омск – Наманган авиакомпании Uzbekistan Airways. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, в соответствии с расписанием вылет воздушного судна предполагался 26 декабря в 23:30 местного времени, однако по инициативе перевозчика перенесен предварительно на полдень 27 декабря. Вылета в Узбекистан ожидают 166 пассажиров, из них 1 ребенок.

Прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров задержавшегося рейса.

В середине декабря Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о задержании на сутки в аэропорту Новосибирска рейса авиакомпании «Сибирь» по маршруту Новосибирск – Наманган. Тогда в авиакомпании сообщили, что рейс был перенесен по причине плохих метеоусловий в аэропорту назначения.

Илья Николаев