На сутки задержан вылет самолета из Новосибирска в Наманган

Авиарейс авиакомпании «Сибирь» по маршруту Новосибирск – Наманган задержан в аэропорту Толмачево на стуки, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Согласно расписанию, вылет планировался в 22:40 13 декабря. Однако он был перенесен по инициативе авиакомпании на 22:40 14 декабря. Выполнения рейса ожидают 163 пассажира, из них пять детей.

В прокуратуре сообщили, что в ходе личного приема граждан в аэропорту транспортным прокурором установлены факты нарушения прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса – предоставление питания, размещение в гостинице. Руководителю авиакомпании вынесено представление об устранении нарушений закона

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Анна Егорова