Александр Большунов избежал дисквалификации

Жюри спринта классическим стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам в подмосковном Красногорске вынесло письменное предупреждение трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову за помеху, которую он создал в финале соревнований олимпийскому чемпиону Сергею Устюгову. Об этом говорится в официальном протоколе соревнований. Большунов был признан виновным в нарушении пункта правила Федерации лыжных гонок России «Создание помех другим участникам».

Устюгов в финале спринта занял пятое место, Большунов — второе. После гонки Устюгов был недоволен поведением Большунова на трассе, он не стал пожимать ему руку и отказался от участия в церемонии награждения.

Наказание не помешает Большунову выступить в следующей гонке на этапе Кубка России в Красногорске — спринте свободным стилем, который пройдет во вторник.

В воскресенье после соревнований Устюгов заявил, что у него нет желания продолжать выступление в Красногорске, однако в понедельник он сообщил, что выйдет на старт предстоящей гонки.

ТАСС