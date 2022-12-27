ПАО «Соллерс»

Основано в 2002 году, до 2008 года носило название «Северсталь-Авто». Занимается производством и продажей автомобилей и двигателей. В группу «Соллерс» входят ООО «Ульяновский автомобильный завод», ОАО «Заволжский моторный завод», «Соллерс Алабуга» и другие предприятия. До лета 2022 года основным акционером компании являлся Вадим Швецов, который в 2007 году выкупил 49,35% «Северсталь-Авто» у владельца «Северстали» Алексея Мордашова.

В июне 2022 года контрольный пакет «Соллерс» в 77,6% был выкуплен менеджментом через ООО «Альтер Инвест», остальные акции находятся в свободном обращении. 39,5% «Альтер Инвест» принадлежат председателю совета директоров «Соллерс» Адилю Ширинову, еще 35,5% у гендиректора «Соллерс» Николая Соболева, 20% — у заместителя гендиректора Зои Каики, 5% — у заместителя гендиректора по правовым вопросам Виктора Хвесеня.

Штаб-квартира компании находится в Москве. Выручка в 2021 году — 91,7 млрд руб., чистая прибыль — 4,5 млрд руб. По итогам января—июня 2022 года выручка составила 26,2 млрд руб., чистый убыток — 1,1 млрд руб.