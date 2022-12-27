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Коммерсантъ FM
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Ширинов Адиль Шамилевич

Личное дело

Родился 29 июля 1964 года в Баку. В 1990 году окончил Нижегородский институт иностранных языков, позднее получил степень MBA в Международном институте менеджмента, Санкт-Петербург (IMISP). В 1993–1998 годах — руководитель группы контроля контрактов, коммерческий директор, директор по закупкам ЗАО «ОТИС—Санкт-Петербург». В 1999–2002 годах — директор по закупкам, региональный директор по закупкам (Поволжье) Ford Motor. С 2003 по 2004 год — заместитель генерального директора ОАО «РусПромАвто». В 2004 году перешел в ОАО «Северсталь-авто» (позднее — ПАО «Соллерс»), заняв должность коммерческого директора. В 2007–2010 годах — генеральный директор ООО «Соллерс-Елабуга». В 2010–2011 годах — генеральный директор ОАО «Соллерс-Набережные Челны», ЗАО «Соллерс-Исузу». С 2011 года занимал должности исполнительного директора, первого вице-президента ООО «Соллерс Форд», с июля 2017 года — президент и CEO компании.

С мая 2019 года — генеральный директор ООО УАЗ. В июне 2022 года стал крупным акционером «Соллерс» с долей в 30,7%, с июля — председатель совета директоров «Соллерс».

Увлекается футболом, является болельщиком клуба «Динамо».

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