Сауль Альварес ищет соперника

Российский боксер Владимир Шишкин вошел в число потенциальных оппонентов знаменитого мексиканца Сауля Альвареса. Такой статус выступающему в полусреднем весе (до 76,2 кг) Шишкину обеспечила недавняя победа в отборочном поединке Международной боксерской федерации (IBF) над очень сильным венесуэльским бойцом Хосе Ускатеги. Менеджер россиянина Дмитрий Салита считает, что бой с Владимиром Шишкиным мог бы стать для Альвареса идеальным вариантом для подготовки к матчу-реваншу против еще одного отечественного боксера — чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сауль Альварес

Фото: Joe Camporeale / USA TODAY Sports / Reuters Сауль Альварес

Фото: Joe Camporeale / USA TODAY Sports / Reuters

О том, что он интересовался возможностью организовать встречу Владимира Шишкина и Сауля Альвареса, Дмитрий Салита, входящий сейчас в число наиболее активных менеджеров в профессиональном боксе, рассказал в интервью BoxingScene.com. По его словам, у Шишкина были бы «хорошие шансы» на победу над пользующимся огромной популярностью мексиканцем.

В число потенциальных соперников суперзвезды современного бокса Владимир Шишкин ворвался совсем недавно. 31-летний боксер профессиональную карьеру начал в 2016 году и провел в ней 14 поединков, во всех одержав победы, иногда — довольно эффектные. А в верхний эшелон суперсреднего веса он попал на позапрошлой неделе, 17 декабря. В этот день в Лас-Вегасе Шишкин дрался с чрезвычайно опасным противником — венесуэльцем Хосе Ускатеги, ранее владевшим чемпионским титулом, в матче, который Международная боксерская федерация позиционировала как отборочный, то есть за статус претендента на свое звание. Россиянин выиграл по очкам, но очень убедительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Шишкин и Марк Чимидов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Владимир Шишкин и Марк Чимидов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Что касается Сауля Альвареса, то ему в этом году здорово насолил соотечественник Шишкина Дмитрий Бивол. С ним Альварес, славу заработавший в среднем весе (до 72,6 кг), а потом долго выступавший в суперсреднем, бился в мае в привычной для оппонента полутяжелой категории, в которой Бивол владеет поясом Всемирной боксерской ассоциации. Альварес, занимавший в тот момент верхние строчки практически во всех рейтингах сильнейших бойцов вне зависимости от дивизиона, при этом все равно котировался как стопроцентный фаворит поединка, однако чемпион нанес ему болезненное поражение, превзойдя мексиканца на голову.

После этого Сауль Альварес вернулся в суперсредний вес ради третьего боя против знаменитого казахстанца Геннадия Головкина. Справившись с ним в сентябре и отстояв все четыре чемпионских звания — WBA, IBF, а также Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), Альварес подчеркивал, что в любом случае намерен провести матч-реванш против Бивола. Правда, до него он решил выступить в еще одном «промежуточном» поединке против достаточно классного оппонента.

Первым кандидатом на роль такого противника стал британец Джон Райдер. В конце года он добыл звание так называемого временного чемпиона WBO, хотя в целом его послужной список выглядит довольно скромным: на 32 победы приходится пять поражений, а брал верх Райдер в основном над середняками. Вариант с его участием в бою с Саулем Альваресом, гарантирующем отличные сборы из-за востребованности мексиканца у публики, а следовательно, и высокие гонорары боксерам, лоббирует известный промоутер Эдди Хирн. Впрочем, Дмитрий Салита не сомневается, что вариант с Владимиром Шишкиным гораздо лучше, поскольку «стилистически он ближе всех к Биволу».

Алексей Доспехов