ЦБ РФ сообщил о росте индикатора бизнес-климата на 1,4 пункта в декабре

Индикатор бизнес-климата (ИБК) в России увеличился в декабре на 1,4 пункта, до 2,4, следует из данных мониторинга предприятий ЦБ. Регулятор связывает рост ИБК с заметным улучшением оценок текущих условий ведения бизнеса.

В Банке России отметили, что рост ИБК отмечается второй месяц подряд: в ноябре индикатор вырос на 2,1 пункта. Позитивный характер также сохранили ожидания предприятий на ближайшие три месяца, сообщил ЦБ.

По данным декабрьского мониторинга, улучшение оценок объемов производства наблюдается в большинстве отраслей. Наиболее заметные позитивные изменения наблюдались в водоснабжении, а также в обрабатывающих производствах. При этом краткосрочные ожидания в производственной сфере оказались менее позитивными, чем в ноябре.

Сжатие спроса замедляется во всех основных отраслях, отметили в ЦБ. Наиболее негативные оценки спроса сохранились в строительстве и розничной торговле. Ухудшение краткосрочных оценок спроса аналитики Банка России зафиксировали в сфере услуг, розничной торговле, а также в транспортировке и хранении.

В декабре замедлился в сравнении с прошлым месяцем рост ценовых ожиданий. При этом рост этой оценки продолжается четвертый месяц подряд.

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Эрдни Кагалтынов