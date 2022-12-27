Почтальону звонят дважды

Столичный арбитраж по иску администрации Кубани обязал Почту России отреставрировать занимаемый ее подразделением 107-летний особняк в Краснодаре. Госкомпанию в начале 2022 года уже привлекали за неисполнение охранных обязательств к административной ответственности, однако добиться реставрации объекта культурного наследия так и не удалось. В Почте России обещают начать работу уже в следующем году. Эксперты не исключают изъятия объектов культурного наследия у недобросовестных владельцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Почте России надлежит выполнить частичный ремонт западного фасада почтамта и балконной плиты северного фасада здания

Фото: yandex.ru Почте России надлежит выполнить частичный ремонт западного фасада почтамта и балконной плиты северного фасада здания

Фото: yandex.ru

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск к АО «Почта России» администрации Краснодарского края, требующей отреставрировать фасад объекта культурного наследия — краснодарского Главпочтамта на углу улиц Карасунской и Рашпилевской. Об этом сообщается в арбитражной картотеке. Здание строилось в 1913–1915 годах как почтово-телеграфная и телефонная контора. Сейчас, кроме Главпочтамта, там располагается УФПС по Краснодарскому краю.

Как пояснили «Ъ-Кубань» в администрации региона, Почта России была обязана провести работы по сохранению объекта, однако не выполнила обязательства, за что в феврале 2022 года Ленинский районный суд Краснодара привлек ее к административной ответственности. Тем не менее реставрация Главпочтамта так и не была осуществлена, в связи с чем краевые власти были вынуждены обратиться в Арбитражный суд Москвы с иском о понуждении учреждения к выполнению работ по сохранению объекта.

Как следует из судебного акта, в процессе Почта России одновременно просила и отказать в иске в полном объеме, и отложить судебное заседание, чтобы провести аукцион и добровольно исполнить обязательства. С учетом признания ответчиком своих обязательств, суд обязал Почту России в течение шести месяцев с момента вступления решения в законную силу разработать и согласовать с кубанскими властями проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта. Комплекс работ должен быть выполнен в течение одного года с момента согласования проектной документации.

Как сообщили «Ъ-Кубань» в краевом управлении по охране объектов культурного наследия, если решение суда относительно реставрации Главпочтамта не будет исполняться, на Почту России могут налагаться штрафы, а для должностных лиц организации закон предусматривает уголовную ответственность. «Если есть длительное неисполнение решения суда, орган охраны наделен полномочиями по изъятию объекта, как это было, например, с домом архитектора Косякина в Краснодаре. Его изъяли и реализовали с торгов. Но это крайний случай, и такая исключительная мера применяется в случае, если есть угроза разрушения объекта, а решение суда не исполняется на протяжении ряда лет. В случае со зданием Главпочтамта вопрос об этом не стоит»,— сообщили в ведомстве.

В управлении также уточнили, что только в текущем году ведомство подало в суды около трех десятков исков по понуждению к сохранению объектов культурного наследия в должном состоянии. Всего же на Кубани порядка 1,3 тыс. архитектурных объектов находятся под государственной охраной.

В пресс-службе почтового ведомства сообщили, что региональная госохрана объектов культурного наследия предписала выполнить частичный ремонт западного фасада и балконной плиты северного фасада здания. В ведомстве уже определили стоимость ремонта и подготовили техническое задание. «Почта России нацелена на добровольное соблюдение требований закона. Уже решено начать закупку и выбор подрядчика, который будет реставрировать фасад в следующем году»,— сообщили в краевом управлении ФПС.

Член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров отмечает, что случаи изъятия у недобросовестных собственников объектов культурного наследия встречаются. Однако, по словам эксперта, это крайняя мера и применяется она лишь тогда, когда возникает реальная угроза сохранности памятников истории.

Михаил Волкодав

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