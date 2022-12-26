Петербург стал третьим городом России по «индексу Деда Мороза»

Санкт-Петербург занял третье место среди российских городов по стоимости поздравления аниматоров в праздничный период, в городе она составила в среднем 2 216 рублей. Это подсчитали эксперты проекта Tinkoff Data на основе 4 тыс. объявлений на основных российских классифайдах, включая «Авито», «Юлу» и «Профи».

За год «индекс Деда Мороза» в городе вырос на 17% при среднем росте по России на 20%. Средняя стоимость поздравления аниматоров по стране составила 2 102 рубля.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что бюджет петербуржцев на празднование Нового года оказался одним из самых больших в России.

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