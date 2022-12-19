Бюджет петербуржцев на празднование Нового года оказался одним из самых больших в России

Средние расходы петербуржцев на празднование Нового года и отдых на новогодних каникулах составят 19,3 тыс. рублей, посчитали аналитики сервиса SuperJob. Это второе место среди крупных городов страны. Самый большой праздничный бюджет — у москвичей.

В топ-5 мегаполисов с самым большим средним новогодним бюджетом, кроме столицы с 21,1 тыс. рублей и Петербурга также вошли Красноярск (18,2 тыс. рублей), Самара (18 тыс. рублей), Уфа и Екатеринбург (по 17,2 тыс. рублей). Меньше всего потратить в праздники планируют жители Волгограда (13,5 тыс. рублей), Нижнего Новгорода (14,3 тыс. рублей) и Перми (15 тыс. рублей).

Средний общероссийский бюджет граждан на празднование Нового года и новогодние каникулы в этом году составит 17,5 тыс. рублей на одного человека без учета подарков, что меньше, чем в прошлом году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург занял 11 место в рейтинге регионов по уровню зарплат.

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