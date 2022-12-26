На должность мэра Белгорода остались три кандидата

Конкурсная комиссия по выбору мэра Белгорода допустила на второй этап отбора трех кандидатов на должность из четверых. Как сообщили в пресс-службе городского совета депутатов, из конкурса выбыл пенсионер Анатолий Лебединец. «Законодательство оговаривает предельный возраст для работы на муниципальной службе — до 65 лет. Анатолию Теофановичу — 67»,— сказали в пресс-службе.

Три других кандидата по результатам проверки «полноты и достоверности» документов, а также «соответствия квалификационным требованиям», были допущены к личным собеседованиям, которые станут вторыми и последним этапом конкурса. В их числе и главный претендент на пост, и.о. мэра Валентин Демидов. Конкуренцию ему составляют директор и совладелец ООО «Сити-Бел» Владимир Бывшев и директор ООО «ГрадъСервис» Евгений Сошенко.

27 декабря кандидаты будут представлять свои программы развития города и проект организации работы мэрии. После этого должны остаться два претендента, одного из которых предстоит утвердить на должности депутатам горсовета

В конце октября, напомним, пост мэра Белгорода покинул Антон Иванов, проработавший около года. Депутаты утвердили его отставку. Обязанности мэра исполняет экс-глава администрации Симферополя Валентин Демидов. Он тоже покинул свой предыдущий пост досрочно, не проработав на нем и года.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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