Верховный Суд РФ признал незаконным арест участника «ростовского дела» Яна Сидорова

Рассмотрение дела о задержании и содержании под стражей осужденного за организацию массовых беспорядков и участие в них Яна Сидорова в Верховном суде РФ завершилось признанием действий ФСИН незаконными, написал адвокат истца Александр Передрук в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ признал заключение под арест на срок до 22 месяцев и 25 дней на время расследования дела о «покушении на массовые беспорядки» незаконным. ЕСПЧ обязал РФ выплатить Сидорову €2,7 тыс. за нарушение личной неприкосновенности. Решение Верховного суда РФ от 21 декабря принято в рамках надзорного производства по итогам разбирательства в ЕСПЧ.

«Страсбургский суд согласился с заявителем в том, что национальные суды избирали и продлевали меру пресечения, опираясь в основном на тяжесть обвинения и используя стереотипные формулы, используя допущения вместо какой бы то ни было доказательной базы, а также не обращаясь к конкретной, личной ситуации Сидорова», — цитирует Александра Передрука «ОВД-Инфо» (признан НКО-иноагентом).

Ян Сидоров и Владислав Мордасов вышли на пикет к зданию правительства Ростовской области с плакатами «Верните землю погорельцам» и «Правительство в отставку» в 2017 году. Также рядом с местом происшествия был их общий знакомый Вячеслав Шамин. Молодых людей задержала полиция по подозрению в организации массовых беспорядков. Ростовский областной суд назначил Владиславу Мордасову шесть лет семь месяцев колонии строго режима, Яну Сидорову — шесть лет шесть месяцев колонии строгого режима, Вячеславу Шашмину — три года условно. В ноябре 2021 года Влад Мордасов и Ян Сидоров были освобождены.

Анастасия Назарова