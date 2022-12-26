На Ямале построят новый центр санавиации

Первый в Ямало-Ненецком автономном округе современный центр санитарной авиации начали строить в Тарко-Сале, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. Здание заменит устаревшее деревянное. Медицинский объект создадут для оказания экстренной помощи ямальцам в труднодоступных отдаленных районах. Он будет полностью готов и оборудован в четвертом квартале 2023 года.

Площадь комплекса составит почти 500 кв. метров. Помимо кабинетов в здании будут оборудованы архив, помещения для хранения лекарства, сушки обуви и одежды выездных бригад, санитарной обработки, комнаты для персонала. Предусмотрены гаражный бокс на два автомобиля и вспомогательные технические помещения.

По данным территориального центра медицины катастроф ЯНАО, старое здание санавиации в Тарко-Сале обслуживало территорию Пуровского и Красноселькупского районов и юго-восточную части Надымского района, включая район поселений Лонгьюган, Ягельный и Приозерный. Всего на Ямале расположены четыре центра территориальной авиации.

Напомним, на Ямале завершилась реконструкция нового терминала аэропорта Нового Уренгоя. Площадь пассажирского терминала составляет 19,6 тыс. кв. метров. Пропускная способность — 840 пассажиров в час. Теперь все пассажирские рейсы будут обслуживаться только в данном терминале. Первый тестовый рейс из Салехарда он принял в воскресенье, 25 декабря.

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Диана Сунагатуллина