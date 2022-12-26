Спасатели в костюмах Дедов Морозов поздравили детей в нижегородской больнице

Сотрудники МЧС в костюмах Дедом Морозов поздравили с наступающим Новым годом пациентов Нижегородской областной детской больницы и вручили им сладкие подарки. Спасатели-альпинисты спускались к окнам палат с крыши, а пожарные вместе со Снегурочкой поднимались на подъемнике, сообщили в пресс-службе правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области

Такую акцию проводят ГУ МЧС Нижегородской области совместно с региональным минздравом третий год подряд. Всего было задействовано 25 спасателей, они посетили все отделения детской больницы.

«Праздник в буквальном смысле стучится к детям в окна, заходит в каждую палату. Отдельное представление для маленьких пациентов было организовано и у елки в холле больницы», – сказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Анастасия Еремина