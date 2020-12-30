Нижегородские Дед Морозы-альпинисты поздравили с Новым годом пациентов детской больницы

Сегодня пять сотрудников МЧС в костюмах Дедов Морозов спустились с крыши нижегородской областной детской клинической больницы, чтобы через окна поздравить с Новым годом пациентов, их родителей и медицинский персонал, сообщает министерство здравоохранения региона. 215 детей, которые проведут новогоднюю ночь в стационаре, получили сладкие подарки от спонсоров. Инициатором проекта стал заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов .

Главный врач Инна Кондратьева отметила, что такое яркое и необычное поздравление не только повышает настроение маленьких пациентов, «но и укрепляет их в желании поскорее выздороветь, а это уже половина успеха».

Давид Мелик-Гусейнов поблагодарил сотрудников минздрава и МЧС за организованный сюрприз для детей: «Нам удалось вызвать радость и улыбки, подарить ощущение праздника маленьким пациентам и их родителям, которые проходят непростое и длительное лечение в онкологическом, гематологическом и других отделениях больницы».

Ирина Андреева