Управляющая компания тамбовских индустриальных парков просит о самобанкротстве

В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск о признании банкротом государственного унитарного предприятия «Тамбовская управляющая компания». Она занимается управлением двумя региональными индустриальными парками — ИП «Котовск» и ИП «Уварово».

Как сообщатся в картотеке арбитража, управляющая компания сама подала иск о собственном банкротстве. Сумму задолженности перед кредиторами она оценивает в 221,9 млн руб. Другие подробности иска не раскрываются, он пока не принят судом к производству.

Сумма, как писал ранее «Ъ-Черноземье», состоит из солидарных долгов госпредприятий Тамбовской области по предоставленному в 2019 году поручительству перед Сбербанком за кредиты кризисного завода «Первомайскхиммаш», выданные в 2014-2015 годах.

В октябре банкротный иск от Сбербанка по причине этой же задолженности получило АО «Корпорация развития

Тамбовской области», занимающееся привлечением в регион инвесторов и сопровождением их инициатив в промышленности и АПК.

Другими поручителями были издатель большинства госСМИ региона АО «Издательский дом "Мичуринск"» и подчиненное властям АО «Центр развития строительства и подготовки кадров». Первое АО получило иск о банкротстве от Сбербанка еще в 2021 году. «Центр развития строительства и подготовки кадров» получил такой же иск в октябре 2022-го, но он был оставлен судом без рассмотрения.

Власти Тамбовской области последние несколько лет ведут переговоры со Сбербанком об «урегулировании» задолженности. В последний раз тема поднималась, по данным «Ъ-Черноземье», на встрече главы региона Максима Егорова с председателем Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталией Цайтлер в середине декабря.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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