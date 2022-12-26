«Дочка» «Ростеха» хочет взыскать с Airbus $5,1 млн

Компания «Авиакапитал Сервис» (лизинговая «дочка» «Ростеха») подала иск к европейскому авиапроизводителю Airbus в Арбитражный суд Москвы о взыскании $5,1 млн, предварительное заседание по делу назначено на 14 февраля, следует из материалов судебной картотеки.

Иск в Московский арбитражный суд был подан 13 декабря. Причина заявления — требование «Ростеха» о возврате аванса, выплаченного Airbus по предварительному договору о поставке 17 самолетов А350.

Поставки так и не были осуществлены из-за санкций. 25 февраля ЕС объявил о запрете продаж, передачи, поставок или экспорта самолетов и любых компонентов в Россию. Санкции предусматривают запрет на заключение новых контрактов, а также расторжение всех существующих.

По данным «Ъ», «Ростех» пытается взыскать с Airbus в общей сложности около $200 млн аванса. Кроме того, у «Аэрофлота» с 2007 года действовал твердый контракт с Airbus о поставке 22 самолетов А350, российская компания до введенных ограничений успела получить только 7 самолетов. Юристы оценивают шансы вернуть деньги как нулевые.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Авансы растворились в воздухе».

Эрдни Кагалтынов