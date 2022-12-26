NYT: оператор «Северного потока» начал оценку стоимости ремонта газопровода после подрыва в сентябре

Оператор газопровода «Северный поток» компания Nord Stream AG занимается оценкой стоимости ремонта труб газопровода и возобновлением подачи газа. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

По информации издания, ремонт одной трубы газопровода может составить около $500 млн. Каким должен быть объем ремонтных работ для восстановления подачи газа, не уточняется.

Источник NYT также сообщил, что специалисты изучают, сколько времени поврежденные при подрывах трубы смогут выдерживать воздействие соленой воды.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» в Балтийском море произошли 26 сентября. Дания, Германия и Швеция ведут расследование инцидентов. 22 декабря президент России Владимир Путин заявил, что представители России осмотрели места взрывов один раз. Он утверждает, что дело не расследуется. В конце октября «Газпром» сообщал, что взрывы вырвали трубу длиной 40 м, разрыв составляет 250 м. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что техническая возможность ремонта «Северных потоков» существует.

О ситуации — в публикации «Ъ» «"Северные потоки" пройдут декомпрессию».

Олеся Павленко