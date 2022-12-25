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Коммерсантъ FM
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Новак: операторов «Северных потоков» до сих пор не допустили к информации о подрыве

Техническая возможность отремонтировать поврежденные после взрывов «Северные потоки» остается, но на это понадобятся деньги и время, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, стоимость ремонта и его продолжительность пока оценить невозможно, поскольку операторов газопроводов Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG не допускают к полученной в ходе расследования информации.

«Специалисты, которые занимаются такими вопросами, говорят, что технические возможности есть, но это требует денег, времени. Пока расследование не закончено, сложно сказать, когда будет восстановлена эта инфраструктура и сколько это будет стоить»,— сказал господин Новак в интервью ТАСС.

«Пока же операторы газопроводов Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG не допускаются к информации, которую компетентные органы европейских стран получают в ходе расследования»,— добавил он.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» в Балтийском море произошли 26 сентября. Дания, Германия и Швеция провели расследование, но отказались предоставлять результаты до получения точных доказательств. 22 декабря господин Путин заявил, что Россия смогла осмотреть места взрывов лишь один раз, дело не расследуется. В конце октября «Газпром» установил, что взрывы вырвали трубу длиной 40 м, разрыв составляет 250 м.

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