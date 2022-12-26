Краевые власти запросили дополнительные 2,75 млрд руб. на строительство зданий галереи и инфекционной больницы

Краевые власти запросили дополнительное федеральное финансирование на строительство нового здания Пермской художественной галереи и комплекса инфекционной больницы. Как рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время общения с журналистами для завершения строительства галереи дополнительно требуется 1,75 млрд руб., инфекционной больницы - 1 млрд руб. «То что мы делаем высоко оценивается в правительстве РФ, будем ждать поддержки», - отметил глава региона.

Ранее губернатор на заседании федерального оргкомитета «Пермь-300» объяснял, что дополнительные средства на эти объекты понадобились в связи с ростом стоимости стройматериалов.