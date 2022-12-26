«Музейная графика соседствует с фантазийным оформлением экспозиции»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об экспонатах, представленных в рамках выставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РОСИЗО Фото: РОСИЗО

В выставочных залах РОСИЗО в Петроверигском переулке открылась очень новогодняя выставка «Щелкунчик. От сказки к балету». Тут рассказывается об истории создания одного из самых известных балетов Петра Чайковского «Щелкунчик». Экспонаты из фондов самого РОСИЗО, Музея Большого театра, Музея-заповедника Чайковского, Театрального музея Бахрушина, библиотеки иностранной литературы, Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, Фонда культуры «Екатерина».

Уникальные издания сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана, книжные иллюстрации, эскизы декораций и театральные костюмы, а также личные вещи Петра Ильича. Это академическая часть проекта — классическая. А есть и игровая, созданная художником экспозиции Елизаветой Ермаковой. Слово Ольге Галактионовой, генеральному директору РОСИЗО:

«Щелкунчик — безусловный атрибут Нового года, как шампанское, мандарины, оливье. Для нас важно открывать выставку, посвященную юбилею Щелкунчика, по сути, посвященную Новому году, у нас в залах РОСИЗО. И для меня как для выпускницы ГИТИСа очень важно, что это не просто выставка, а совместный проект с ГИТИСом, с факультетом, который готовит художников-постановщиков. Ее архитектор, художник — студентка четвертого курса Елизавета Ермакова, это курс Симонова. Выставка интересная, захватывающая, неожиданная и очень новогодняя».

Это совместный проект в рамках договора о сотрудничестве между РОСИЗО и ГИТИСом, заключенного в прошлом году. В этом качестве проходит уже третий выставочный проект. Для ГИТИСа эта практика — и часть процесса обучения, и возможность для начинающих художников реализовать творческие амбиции. Нынешний проект получился многослойным: музейная графика соседствует с фантазийным сценографическим оформлением экспозиции в виде, например, огромной елки из мятой крафтовой бумаги, а рядом — детские рисунки на тему «Щелкунчика», созданные в рамках проведенного открытого конкурса.