Суд продлил заключение под стражей обвиняемым в подготовке взрыва в районе тюменской ТЭЦ

Центральный райсуд Тюмени продлил меру пресечения шестерым фигурантам уголовного дела о подготовке взрыва в районе ТЭЦ-2. Как сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, Дениз Айдына и Кирилл Брик, обвиняемые в незаконном изготовлении взрывчатых веществ группой лиц по ч.2 ст.223.1 УК РФ, останутся под стражей до 29 марта 2023 года.

Обвиняемый в создании террористического сообщества по ч.1 ст.205.4 УК РФ Никита Олейник останется в СИЗО до 30 марта 2023 года. На этот же срок меру пресечения продлили обвиняемым в участии в террористическом сообществе по ч.2 ст.205.4 УК РФ Роману Паклину, Данилу Чертыкову и Юрию Незнамову.

По версии следствия, 30 августа молодые люди изготовили дома взрывчатое вещество. Чтобы найти подходящий участок для взрыва в лесных насаждениях, они направились в район ТЭЦ-2 в Тюмени. Полицейские задержали молодых людей во время оперативно-розыскных мероприятий. У них обнаружили взрывчатое вещество, пригодное для взрыва (массой 312,13 грамм) и два детонатора.

Напомним, адвокаты обвиняемых заявляли о «жестоких пытках и устрашении», которым якобы подверглись мужчины после задержания. Так, защита Дениса Айдына сообщила, что «все факты пыток зафиксированы в адвокатском опросе, который будет направлен в следственные органы для возбуждения уголовного дела против сотрудников правоохранительных органов».

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Диана Сунагатуллина