Михаил Евраев заинтересовался случаем с расстрелом лосей

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев взял под личный контроль выявленный факт незаконной добычи лосей и браконьерства. Господин Евраев пообещал, что все виновные понесут наказание.

«Виновные в подобных преступлениях будут получать максимальную меру наказания, предусмотренную законом»,— сказал глава области.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 23 декабря под руководством председателя Тутаевского районного общества охотников и рыболовов бригада охотников добыла 20 особей лосей, разрешение было выдано только на 12.

Государству был причинен ущерб в размере более 640 тыс. руб. Суд заключил председателя под домашний арест, остальных участников случившегося еще ищут.

Алла Чижова

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