В Ярославской области бригада охотников расстреляла 20 лосей

На территории Тутаевского охотничьего хозяйства 23 декабря был выявлен факт массовой добычи лосей. Под руководством председателя Тутаевского районного общества охотников и рыболовов бригада охотников добыла 20 особей лосей. На добычу не всех животных было разрешение, в результате чего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с использованием служебного положения с причинением особо крупного ущерба) в отношении председателя.

«По версии органа дознания, 23 декабря в районе деревни Попадино Тутаевского района подозреваемый, используя свое служебное положение, совершил незаконную добычу лосей, стоимостью не менее 80 тыс. руб. за одного лося. В результате государству в лице департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области ущерб в размере более 640 тыс. руб.»,— сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Тутаевский городской суд заключил подозреваемого под домашний арест на 30 суток.

Алла Чижова